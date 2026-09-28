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El anuncio llega tras la reunión en Washington entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump
China y EE.UU. bajarán los aranceles mutuos por 60 mil millones de dólares
El 90 % de los bienes incluidos, desde juguetes y electrodomésticos chinos hasta carne, cereales, carbón y equipamiento médico estadounidense, quedarán exentos de gravámenes adicionales.
28 de septiembre de 2026 - 22:31
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Trump dijo que su reunión con Xi fue “muy productiva” y espera “cosas extraordinarias”
SAUL LOEB. AFP
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