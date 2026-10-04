Más de 2,7 millones de personas llegaron este año a la Basílica, casi 300 mil más que en 2025
Las voces de los peregrinos desde el corazón de la caminata a la Virgen de Luján
Buenos Aires/12 hizo el recorrido junto a los fieles entre lluvias, pedidos de trabajo, solidaridad, referencias a la visita de León XIV, agradecimientos, camisetas por el Argentina-Inglaterra, una presencia mayor de personas con discapacidad y remeras de “Cristina Libre”. La homilía de Jorge García Cuerva puso en palabras una escena repetida en la ruta.