Una demanda por violación grupal en la Universidad de Cornell expone la complicidad y el encubrimiento de las fraternidades
Los pactos de silencio de la violencia sexual
Tras ser intoxicada y sometida por múltiples hombres, el calvario de una joven quedó registrado en un chat virtual que funcionó como una macabra invitación al abuso. La posterior falta de imputaciones penales y el exilio forzado de la denunciante vuelven a poner en evidencia los engranajes de un sistema que minimiza los delitos sexuales, transformando un horror colectivo en un pacto de impunidad.