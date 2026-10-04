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Una demanda por violación grupal en la Universidad de Cornell expone la complicidad y el encubrimiento de las fraternidades

Los pactos de silencio de la violencia sexual

Tras ser intoxicada y sometida por múltiples hombres, el calvario de una joven quedó registrado en un chat virtual que funcionó como una macabra invitación al abuso. La posterior falta de imputaciones penales y el exilio forzado de la denunciante vuelven a poner en evidencia los engranajes de un sistema que minimiza los delitos sexuales, transformando un horror colectivo en un pacto de impunidad.

Entre 2018 y 2024, Cornell recibió más de 1.200 reportes de violencia sexual y de género. Imagen Web

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