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Petitorio contra la iniciativa mileista para erradicar las imágenes del Che

Resistir con el Che como bandera para transformar

Con la firma de Adolfo Pérez Esquivel, entre otros, el Comité Internacional en defensa del Che y la Cultura se pronuncia sobre la disputa por el sentido.

Estatua del CHE
La estatua del Che se hizo con más de 75.000 llaves donadas desde distintos lugares del país. Sandra Cartasso

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