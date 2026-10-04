Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Elecciones Brasil 2026: Lula busca ganarle a Bolsonaro en primera vuelta
-1min
Elecciones Brasil 2026: Lula busca ganarle a Bolsonaro en primera vuelta
-1min
Elecciones Brasil 2026: Lula busca ganarle a Bolsonaro en primera vuelta
-1min
Elecciones Brasil 2026: Lula busca ganarle a Bolsonaro en primera vuelta
-1min
Elecciones Brasil 2026: Lula busca ganarle a Bolsonaro en primera vuelta
-1min
MIRÁ
Portada
Rosario|12
Petitorio contra la iniciativa mileista para erradicar las imágenes del Che
Resistir con el Che como bandera para transformar
Con la firma de Adolfo Pérez Esquivel, entre otros, el Comité Internacional en defensa del Che y la Cultura se pronuncia sobre la disputa por el sentido.
04 de octubre de 2026 - 19:09
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
La estatua del Che se hizo con más de 75.000 llaves donadas desde distintos lugares del país.
Sandra Cartasso
Temas en esta nota:
Rosario
Che Guevara
Últimas Noticias
El absurdo como política de Estado
Unos delirantes muy cuerdos
Por
Eduardo Aliverti
Ciudad. Cuestionan el aumento del boleto a 2150 pesos
El boleto subió 1162% en tres años, el triple que la inflación
Petitorio contra la iniciativa mileista para erradicar las imágenes del Che
Resistir con el Che como bandera para transformar
Deportes. La despedida de Lionel Messi se celebrará a metros del barrio natal del ídolo
El último partido de Messi se verá en pantalla gigante con actividades gratuitas
Exclusivo para
Entrevista a Vitor de Pieri, especialista en geopolítica de la Universidad de Campinas
“Brasil no construye su proyección internacional por la fuerza”
Por
Gustavo Veiga
Incómodo
Por
Hernán Letcher
El oficialismo dice que tiene “apalabrados a los aliados”
Guerra de sesiones: la oposición buscará derogar el DNU 70/23 en Diputados
Por
Paula Marussich
Hay más de 30 causas contra el decreto de Milei y el tribunal eligió la de la Ley de Tierras
MegaDNU: La llamativa selectividad de la Corte Suprema
Por
Irina Hauser
El País
El absurdo como política de Estado
Unos delirantes muy cuerdos
Por
Eduardo Aliverti
Aludió a la situación de los pobres, discapacitados y abuelos
Duro mensaje de tono social de García Cuerva en Luján
Hay más de 30 causas contra el decreto de Milei y el tribunal eligió la de la Ley de Tierras
MegaDNU: La llamativa selectividad de la Corte Suprema
Por
Irina Hauser
El oficialismo dice que tiene “apalabrados a los aliados”
Guerra de sesiones: la oposición buscará derogar el DNU 70/23 en Diputados
Por
Paula Marussich
Economía
Incómodo
Por
Hernán Letcher
El FMI, el establishment y los aliados sugieren presionan a Milei para que se ocupe del daño social
Retiro espiritual de lujo para que no muera el modelo
Por
Leandro Renou
Análisis sobre el desenlace probable del plan del gobierno y el FMI
“Nos empujan a un nuevo default”
Por
Raúl Dellatorre
Presentaron la quiebra
Cerró la cadena Pandanés y echó a sus 150 empleados
Sociedad
Hay dos detenidos
Crimen con sello narco en Palermo
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 4 de octubre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 3 de octubre
Nubes con temperatura agradable en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 4 de octubre
Deportes
"Fue la peor decisión que se podía haber tomado"
La bronca de Franco Colapinto con la estrategia de Alpine
El piloto argentino remontó ocho puestos
GP de Bahréin: ganó Verstappen y Colapinto terminó decimotercero
Perdió cinco puestos en la grilla por la sanción de Azerbaiyán
Colapinto largará 20º en el GP de Baréin, pero cree que “se puede remontar”
Se retira el ciclista Quintana, ganador del Giro de Italia y la Vuelta a España
La despedida de Nairo, uno de los más grandes “escarabajos colombianos”