Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

Ciudad. El Concejo Municipal declaró ciudadano distinguido post-mórtem al dos veces intendente Héctor Cavallero

Un homenaje al “Tigre” Cavallero en el día de su nacimiento

Con un recinto colmado, y las palabras de diferentes concejales, recordaron el legado del militante socialista que llegó a la intendencia en 1989, para hacer una gestión transformadora.

Homenaje a Héctor "Tigre" Cavallero en el Concejo Municipal de Rosario Concejo Municipal de Rosario

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

SANTA FE. Por primera vez se realizó en la provincia una cirugía que evita una traqueostomía a un recién nacido

Un operación inédita en el sistema público de salud de Santa Fe

Pulso cordobés

La oposición sueña con sillones, pero aún no sale a la cancha

Por
Gustavo Aro
Soy recomienda

Max Tejera presenta su disco “Singularidad”

Por
Emmanuel Franco
Desde la Rural de Adelia María, el mandatario cordobés sostuvo que "hay que tener superávit pero con la gente adentro"

Llaryora cuestionó a la Nación: “Ya no hay dónde hacer ajustes”

Exclusivo para

Entrevista a Vitor de Pieri, especialista en geopolítica de la Universidad de Campinas

“Brasil no construye su proyección internacional por la fuerza”

Por Gustavo Veiga
Desmantelamiento, embates, ahogamientos y resistencias a 20 años de la sanción de la Ley

La ESI sigue viva, pese a los ataques de Milei

Por Dolores Curia

Incómodo

Por Hernán Letcher
Hay más de 30 causas contra el decreto de Milei y el tribunal eligió la de la Ley de Tierras

MegaDNU: La llamativa selectividad de la Corte Suprema

Por Irina Hauser

El País

Aludió a la situación de los pobres, discapacitados y abuelos

Duro mensaje de tono social de García Cuerva en Luján

Hay más de 30 causas contra el decreto de Milei y el tribunal eligió la de la Ley de Tierras

MegaDNU: La llamativa selectividad de la Corte Suprema

Por Irina Hauser
El oficialismo dice que tiene “apalabrados a los aliados”

Guerra de sesiones: la oposición buscará derogar el DNU 70/23 en Diputados

Por Paula Marussich
Críticas y rechazos tras el fallo que favorece la venta de tierras

La Corte Suprema vuelve a mirarse en el espejo del 2x1

Por Luciana Bertoia

Economía

Incómodo

Por Hernán Letcher
El FMI, el establishment y los aliados sugieren presionan a Milei para que se ocupe del daño social

Retiro espiritual de lujo para que no muera el modelo

Por Leandro Renou
Análisis sobre el desenlace probable del plan del gobierno y el FMI

“Nos empujan a un nuevo default”

Por Raúl Dellatorre
Presentaron la quiebra

Cerró la cadena Pandanés y echó a sus 150 empleados

Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 4 de octubre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 3 de octubre

Nubes con temperatura agradable en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 4 de octubre

Confluyeron para rendir culto a la Virgen de Luján

Miles de personas peregrinaron bajo la lluvia

Deportes

"Fue la peor decisión que se podía haber tomado"

La bronca de Franco Colapinto con la estrategia de Alpine

El piloto argentino remontó ocho puestos

GP de Bahréin: ganó Verstappen y Colapinto terminó decimotercero

Perdió cinco puestos en la grilla por la sanción de Azerbaiyán

Colapinto largará 20º en el GP de Baréin, pero cree que “se puede remontar”

Se retira el ciclista Quintana, ganador del Giro de Italia y la Vuelta a España

La despedida de Nairo, uno de los más grandes “escarabajos colombianos”