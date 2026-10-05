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Buenos Aires|12

Tras el resultado de la primera vuelta en Brasil

Bianco anticipa una elección polarizada para 2027 y advierte que la “pureza ideológica no alcanza”

Desde la Provincia le bajaron el precio a las encuestas y analizaron el escenario regional de cara a la próxima contienda electoral.

Carlos Bianco en la conferencia de prensa de este lunes en La Plata Gentileza -

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