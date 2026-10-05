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Convocaron a representantes del Episcopado
Discapacidad: el Gobierno busca tender puentes con la Iglesia antes de la visita del Papa
Representantes de la Conferencia Episcopal Argentina fueron convocados a una reunión. León XIV recorrerá el Cottolengo Don Orione, emblema de los brutales ajustes sobre el sector.
05 de octubre de 2026 - 14:54
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El papa León XIV llegará el 8 de noviembre a la Argentina.
AFP -. AFP
Temas en esta nota:
Papa León XIV
Discapacidad
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