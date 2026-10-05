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El País

Convocaron a representantes del Episcopado

Discapacidad: el Gobierno busca tender puentes con la Iglesia antes de la visita del Papa

Representantes de la Conferencia Episcopal Argentina fueron convocados a una reunión. León XIV recorrerá el Cottolengo Don Orione, emblema de los brutales ajustes sobre el sector.

Pope Leo XIV greets the crowd after the Angelus prayer from the entrance of the Apostolic Palace in Piazza della Liberta (Liberty Square) at the summer papal residence in Castel Gandolfo on 12 July 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
El papa León XIV llegará el 8 de noviembre a la Argentina. AFP -. AFP

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