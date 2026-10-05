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Opinión

El balotaje será entre Lula y la Casa Blanca

Por Daniel Kersffeld
Security personnel stand outside the US Embassy in Brazilia, Brazil, on October 2, 2026, after the United States suspended consular services due to "security concerns"
La Embajada de Estados Unidos en Brasil. EVARISTO SA. AFP

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