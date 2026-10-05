Omitir para ir al contenido principal
Portada
Economía

La empresa low cost fue la estrella de la apertura aerocomercial del gobierno de Macri

Flybondi en crisis: pidió concurso de acreedores

La aerolínea ya se encuentra inactiva desde hace semanas en la atención de las rutas domésticas y regionales. Sin aeronaves y en crítica situación financiera

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JULIO 30: La crisis operativa de Flybondi dejó de ser un problema puntual de temporada para convertirse en un caso testigo sobre los límites de la desregulación y la capacidad del Estado para proteger a los pasajeros frente a una aerolínea que, aun con niveles de cancelación inéditos, sigue vendiendo pasajes y proyectando vuelos que no puede garantizar.FOTO NA:(ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO
Crisis operativa de Flybondi NA. Agencia Noticias Argentinas

Últimas Noticias

Se presentaron en Niceto Club

Chapterhouse, el ruido que no envejece

Por Yumber Vera Rojas
Opinión

¿Y ahora, PT?

Por Emir Sader
El dramaturgo Guillermo Parodi reinterpreta a Roberto Arlt

“Casi un siglo después, las cosas están peor”

Por
Omar Alfonzo
La empresa low cost fue la estrella de la apertura aerocomercial del gobierno de Macri

Flybondi en crisis: pidió concurso de acreedores

Exclusivo para

Se presentará este martes en Café Berlín junto al brasileño Aluísio Rockembach

Gicela Méndez Ribeiro: “Nuestro objetivo es la integración musical”

Por Sergio Sánchez
A pocos días de cumplirse tres años de ofensiva de Israel en territorio palestino

Tres muertos y diez heridos por ataques israelíes en Gaza

El absurdo como política de Estado

Unos delirantes muy cuerdos

Por Eduardo Aliverti
Por las operaciones militares "Plomo Fundido" y "La Gran Marcha del Retorno"

Argentina: Casación cerró la investigación de ataques israelíes a civiles palestinos

El País

El análsis del Presidente ante sus ministros

Milei se tomó del resultado de las elecciones en Brasil para dejar un mensaje interno

Por Melisa Molina
Convocaron a representantes del Episcopado

Discapacidad: el Gobierno busca tender puentes con la Iglesia antes de la visita del Papa

El abandono de las rutas

Sigue el desguace de Vialidad Nacional: el Gobierno abrió más retiros voluntarios

El absurdo como política de Estado

Unos delirantes muy cuerdos

Por Eduardo Aliverti

Economía

La empresa low cost fue la estrella de la apertura aerocomercial del gobierno de Macri

Flybondi en crisis: pidió concurso de acreedores

La economía dual, en pleno funcionamiento

Dos tercios de las importaciones RIGI se solapan con la industria nacional

Por Javier Lewkowicz
La mayoría afirma que hasta esa fecha llega el sueldo

El 15 o 20 ya es fin de mes

Rebote en los mercados por el resultado de la elección en Brasil

Indicadores locales con cautela

Sociedad

Marcha y audiencia pública

Reclamos por el nuevo sistema de recolección de basura

Por Santiago Brunetto
Una inédita exposición sobre las bases antárticas en el Museo de Bellas Artes

Una biografía arquitectónica de la Antártida

Por Julián Varsavsky
La avanzada tecnológica en Suzhou

El increíble parque industrial chino que adelanta el futuro

Por Celeste del Bianco
Publicó un video desde la cama

Roberto Pettinato canceló un show en España por un problema de salud

Deportes

El conjunto de Zidane tuvo una gran reacción y ganó en París

Nations League: Francia fue contundente y volvió a imponerse sobre Bélgica

El serbio superó a Daniil Medvedev y es finalista en Beijing

Djokovic, más cerca de una nueva hazaña

Messi: los genios no dejan herencia

Por Daniel Guiñazú
Perdió por penales contra Panamá

Tercera derrota al hilo de Gallardo en Ecuador: “Me voy con buenas sensaciones”