Flybondi se presentó en concurso de acreedores: la empresa intenta evitar la quiebra

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Acumula una deuda fiscal de 6600 millones de pesos y múltiples embargos por incumplimientos con organismos estatales y privados.
05 de octubre de 2026 - 17:19
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Avión flybondi-13/05/2025
Avión flybondi-13/05/2025
AFP. AFP
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