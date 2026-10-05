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MIRÁ
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El País
La soberanía del pueblo ante la Corte
Sobre las posibilidades que tiene una comunidad de defender judicialmente las condiciones de su autodeterminación.
Comunicacion Senado
Temas en esta nota:
Corte Suprema
Malvinas
Soberanía
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