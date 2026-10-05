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Cultura

Nuevo parte médico del Mater Dei

Mirtha Legrand continúa internada y evoluciona de forma favorable

Crece la expectativa por su alta médica. La actriz y conductora permanece en el sanatorio desde el 18 de septiembre pasado.

Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico.

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