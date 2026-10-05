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Este martes en Tribunales

Nueva movilización por la Ley de Tierras: “Acatan órdenes de la Casa Blanca”

Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de CTA Autónoma, aseguró que será el comienzo de un mes marcado por la protesta social.

Buenos Aires, 6 de agosto de 2026 Marcha contra la ley de tierras
guadalupe lombardo

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