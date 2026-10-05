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Córdoba|12

El mismo menú con cerdo, pollo o novillito también presentó variaciones

Tras dos meses en baja, el Índice Asado del Mercado Norte subió 1,17% en septiembre

En lo que va del año, el índice acumula un alza de 9,1%, por debajo de la inflación general de alimentos y bebidas. El costo incluye carne, ensaladas, carbón, pan, bebidas y postre.

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