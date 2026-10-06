El FMI contra los subsidios a las tarifas: dice que son caros y desalientan el ahorro de energía

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06 de octubre de 2026 - 18:52
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Caputo recibió a Georgieva en el Ministerio de Economía
Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva.
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