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Rosario|12
Ciudad. Una medida cautelar suspendió la eliminación de los aportes previsionales en los permisos de obra
La justicia frenó un decreto de Javkin
Una Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó mantener el sistema de control que regía según la legislación provincial.
El decreto de Javkin eliminaba la certificación de los aportes previsionales profesionales como requisito para el trámite de permiso de obra.
Andres Macera
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Rosario
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