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El Mundo
Por primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial
La ultraderecha alemana ganó la presidencia parlamentaria en Sajonia-Anhalt
La elección generó protestas y comparaciones históricas con el nazismo, mientras el partido AfD busca aumentar su poder en la región.
06 de octubre de 2026 - 23:42
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