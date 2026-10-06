Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

El equipo de los Mellizos Barros Schelotto, a mano con el de Palermo

Liga Profesional: Vélez y Platense se sacaron chispas y puntos

En el duelo de técnicos con pasado boquense, Ronaldo Martínez marcó doblete en el Fortín; Merlini y Zapiola igualaron para la visita.

Vélez vs Platense Foto: FOTOBAIRES Fecha 11 Torneo Clausura Liga Profesional.
Torneo Clausura. Vélez igualó con Platense en el estadio José Amalfitani. FOTOBAIRES

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Repercusiones de los comicios en Brasil

Mientras los libertarios se muestran felices, en el peronismo buscan enseñanzas

Acusados de violencia colectiva y apología del crimen

Confirmaron al tribunal que juzgará a los miembros de Revolución Federal por los hechos previos al atentado a CFK

El equipo de los Mellizos Barros Schelotto, a mano con el de Palermo

Liga Profesional: Vélez y Platense se sacaron chispas y puntos

Con Marcos Rojo en uno de los palcos

Torneo Clausura: Estudiantes goleó a Gimnasia de Mendoza en La Plata

Exclusivo para

Ataque a un mural por los 50 años de la dictadura en Quilmes

Un nuevo intento de vandalizar la Memoria

Por
Julia Merediz
El reclamo se profundiza ante el abandono de la obra pública por parte de Javier Milei

El radicalismo presentó un amparo y pidió que la Ruta Nacional 5 sea una autovía

La oposición busca derogar dos decretos de Milei

Para que la ciudadanía argentina deje de estar a la venta

Se presentaron en Niceto Club

Chapterhouse, el ruido que no envejece

Por Yumber Vera Rojas

El País

Repercusiones de los comicios en Brasil

Mientras los libertarios se muestran felices, en el peronismo buscan enseñanzas

Acusados de violencia colectiva y apología del crimen

Confirmaron al tribunal que juzgará a los miembros de Revolución Federal por los hechos previos al atentado a CFK

Ataque a un mural por los 50 años de la dictadura en Quilmes

Un nuevo intento de vandalizar la Memoria

Por
Julia Merediz
Seis años después los agentes involucrados van al banquillo

Comenzó el juicio a los policías chaqueños que atacaron a una familia qom en Fontana

Por Adriana Meyer

Economía

Producción automotriz

Acumula una caída del 16,9% en el año

La empresa low cost fue la estrella de la apertura aerocomercial del gobierno de Macri

Flybondi en crisis: pidió concurso de acreedores

La economía dual, en pleno funcionamiento

Dos tercios de las importaciones RIGI se solapan con la industria nacional

Por Javier Lewkowicz
La mayoría afirma que hasta esa fecha llega el sueldo

El 15 o 20 ya es fin de mes

Sociedad

Con apuntes de más de 30 años

El Vaticano publicará el diario personal del papa Francisco

La despedida en el Monumental

Último partido de Leo Messi: la línea D extiende su horario

Marcha y audiencia pública

Reclamos por el nuevo sistema de recolección de basura

Por Santiago Brunetto
Una inédita exposición sobre las bases antárticas en el Museo de Bellas Artes

Una biografía arquitectónica de la Antártida

Por Julián Varsavsky

Deportes

El equipo de los Mellizos Barros Schelotto, a mano con el de Palermo

Liga Profesional: Vélez y Platense se sacaron chispas y puntos

Con Marcos Rojo en uno de los palcos

Torneo Clausura: Estudiantes goleó a Gimnasia de Mendoza en La Plata

El capitán se despide este martes en el Monumental

Messi hace su último pase de magia en una noche a pura emoción

Igualdad con gusto a poco en el Bajo Flores

Liga Profesional: Riestra y Central Córdoba no se sacaron ventajas