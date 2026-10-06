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Nobel de Física 2026: Francis Halzen fue premiado por el hallazgo de neutrinos de alta energía
El jurado lo distinguió por sus “contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube”.
06 de octubre de 2026 - 10:23
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Nobel de Física
Francis Halzen fue distinguido con el Nobel de Física 2026
@nobelprize
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Premio Nobel
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