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Nobel de Física 2026: Francis Halzen fue premiado por el hallazgo de neutrinos de alta energía

El jurado lo distinguió por sus “contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube”.

Nobel de Física Francis Halzen fue distinguido con el Nobel de Física 2026 @nobelprize

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