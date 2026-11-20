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Sociedad
Una generación malnutrida y sin horizonte
Crecer con las cuentas en rojo
La crisis recorta el tiempo compartido y debilita las redes de cuidado. Una encuesta de Unicef asegura que los adolescentes se sienten ansiosos y deprimidos.
Guadalupe Lombardo
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Puso en duda que la desnuclearización pueda concretarse algún día
Trump defendió su vínculo con Putin y Xi tras la reunión trilateral en Asia
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Los jóvenes europeos protestan contra el aumento del costo de vida y la militarización
Algunas operaciones dejarán de funcionar
La tarjeta SUBE interrumpirá servicios durante 12 horas este domingo
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Historia transexual
Por
Carina Carriqueo
Exclusivo para
Por más de mil estafas financieras en todo el país
Confirman el procesamiento contra Cositorto y la Generación Zoe
Crecen las deudas y cae el consumo
El 41% de los hogares con niños y adolescentes no logra cubrir sus gastos corrientes
En la Comisión Nacional de Energía Atómica peligran contratos y refuerzan el gasto en gendarmes
“Plata para reprimir, palo para los laburantes”
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Karina Micheletto
Interna caliente en LLA de cara a las presidenciales
Bullrich mantiene su postura díscola y vuelve a criticar las políticas de Milei
El País
Quién fue el represor retratado en la serie de Netflix
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Negocio para las multinacionales
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Murió Noemí Geminiani, legisladora porteña y dirigente sindical del SUTERH
Este sábado en la ex Esma
Abuelas convoca a las juventudes a tomar la posta
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Manuel Barrientos
Economía
La AySA privatizada arranca con presiones a los usuarios
Suba de tarifas y cortes de agua
Archivo incómodo
Milei en su laberinto
En noviembre subió 66 por ciento frente al mismo mes del año pasado
La canasta de servicios sigue en alza
El riesgo país se disparó, peligra el pago de deuda y el dólar trepa
El Gobierno sin control de la crisis financiera
Por
Juan Garriga
Sociedad
Algunas operaciones dejarán de funcionar
La tarjeta SUBE interrumpirá servicios durante 12 horas este domingo
Una generación malnutrida y sin horizonte
Crecer con las cuentas en rojo
Por
Soledad Ferrari
En Benavídez
El dueño de un supermercado fue detenido por abusar a un chico y después saqueado
Por más de mil estafas financieras en todo el país
Confirman el procesamiento contra Cositorto y la Generación Zoe
Deportes
En Liniers, por los octavos de final
Vélez vs Belgrano hoy en vivo por el Torneo Clausura: el partido, minuto a minuto
Más temprano este sábado, Defensa vs. Barracas
Torneo Clausura: Argentinos recibe a Independiente
Horacio Zeballos quedó eliminado en dobles
El Masters tiene a sus semifinalistas
El recuerdo de la Libertadores 2007
Boca, con shorcito amarillo para tranquilidad de los más cabuleros