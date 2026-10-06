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Lo entregó la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA)
Página/12 premiado por su trabajo por los 50 años del golpe de Estado
El galardón lo otorgó la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA). Se trata de un trabajo realizado por la redacción integrada (tradicional y digital).
06 de octubre de 2026 - 01:43
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