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Sociedad

Medida de autodefensa

Paro de subtes: el servicio de la línea A dejará de funcionar por la tarde

La AGTSYP afirmó que la empresa aplicó “descuentos ilegales y arbitrarios” en los sueldos de los trabajadores. A qué hora comenzará la protesta.

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