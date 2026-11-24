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Para reforzar la atención de emergencia en la provincia
Entregaron 13 ambulancias nuevas para el departamento Rosario
Las unidades, equipadas con distintos niveles de complejidad, se destinarán a diversas localidades de la región y pasarán a formar parte de la flota del SIES.
24 de noviembre de 2026 - 17:24
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Entregaron 13 ambulancias para el departamento Rosario.
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