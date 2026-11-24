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Leandro García Gómez está imputado por lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas, agravadas por el vínculo. Enfrenta una posible condena de hasta 15 años de prisión.
24 de noviembre de 2026 - 13:54
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Temas en esta nota:
violencia de género
denuncia
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