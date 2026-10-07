Documentan la destrucción del monte nativo con cadenas

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Comunidades indígenas protegen sus cementerios del paso de las topadoras que arrastran cadenas de grandes dimensiones con las que arrollan todo a su paso.
Por
Laura Urbano
07 de octubre de 2026 - 04:44
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Desmonte masivo con cadenas
Una gruesa cadena arrastrada por dos topadoras destruyó el bosque y todas las otras formas de vida contenidas en él, cerca de Tartagal.
TOMAS CUESTA
Temas en esta nota:
Desmontes
Tartagal
Comunidades indígenas
Greenpeace
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