Otamendi abrió el marcador tras un tiro de esquina de Messi

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A los 3 minutos del segundo tiempo, el central que también se despidió de la Selección puso en ventaja al elenco de Lionel Scaloni.

JUAN MABROMATA. AFP

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