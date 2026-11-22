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Este Boca no se va a conformar
Con otro título en las valijas, el conjunto xeneize tiene varios objetivos por delante.
Boca Juniors' Uruguayan forward #16 Miguel Merentiel celebrates scoring his team's second goal during the Copa Sudamericana
Boca Juniors' Uruguayan forward #16 Miguel Merentiel celebrates scoring his team's second goal during the Copa Sudamericana football final between Brazil's Atletico Mineiro and Argentina's Boca Juniors at the Metropolitano Stadium in Barranquilla, Colombia, on November 21, 2026. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)
AFP -. AFP
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