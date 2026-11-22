En el medio de la crisis ¿el Jefe de Hacienda le pone fecha a su gestión?
Los misteriosos plazos que se pone el ministro Caputo
“No me pasen los temas más allá del 31 de diciembre”, les pidió a sus laderos y a empresarios que lo vieron en las últimas horas, en las que el mercado empezó a correr al Gobierno. “Se siente desafiado internamente”, admiten los que ya no lo ven como “imprescindible” para Milei. El desbarranco económico y la duda sobre los dólares para pagar la deuda lo condicionan. El mensaje de Estados Unidos que preocupa en la Rosada.