Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
Rosario|12
Reversa y avance de los proyectos de Gavira en el Concejo rosarino
Del túnel de las celebridades al paseo de los campeones
08 de octubre de 2026 - 19:32
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Gavira, el edil, escucha, que la idea original no va andar.
SOLEDAD BECERRO
Temas en esta nota:
Rosario
Concejo Deliberante
Últimas Noticias
Una entrevista íntima con Víctor Hugo Morales
Mario Pasik: “Me he dado unos gustos preciosos”
Una apuesta a la Economía Naranja con cine de exportación
Córdoba presentó “CordobeCes”, la película que busca llevar el humor y la identidad provincial al cine nacional
La Diócesis de Lomas de Zamora convocó a prepararse para al visita de León XIV al Cottolengo de Don Orione
“El Papa se detiene allí donde la vida aparece en su fragilidad”
Por
Andres Miquel
Reversa y avance de los proyectos de Gavira en el Concejo rosarino
Del túnel de las celebridades al paseo de los campeones
Exclusivo para
Para alivio de Nietzsche, Argentina parió un símbolo
Lionel Messi: la importancia de contar con un Padre
Por
Sergio Zabalza
En asamblea con intendentes de todo el país
Fernando Espinoza fue reelegido como presidente de la Federación Argentina de Municipios
El GCBA busca endurecer el Código Contravencional
La Ciudad también baja la edad de punibilidad
Por
Santiago Brunetto
Amparo de la Defensoría del Pueblo bonaerense
Una cautelar en defensa del relevamiento de tierras
Por
Irina Hauser
El País
Qué propone el economista que preocupa al ministro
Quién es Alberto Ades, el cerebro financiero que aparece en el radar de Milei mientras crece la tensión con Caputo
Por
Natalia López Gómez
La sangre vuelve a donde pertenece
Por
Ángela Urondo Raboy
Movimientos en Tribunales tras el repudio social
La Corte recalcula y acelera un nuevo fallo sobre la Ley de Tierras
Por
Irina Hauser
“El mercado abierto definitivamente nos saca del juego”
El CEO de la empresa dueña de Fiat y Peugeot dijo que analizan cerrar sus fábricas en la Argentina
Economía
Argentina y China: una relación para construir (mejor), no destruir
Por
Paula Español
El IPC porteño fue de 1,8% en septiembre
En CABA la inflación sigue lejos de empezar con cero
Se abrieron los sobres de la licitación
AySA, privatizada y con nuevos dueños
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 8 de octubre de 2026
Sociedad
Más de 800 expertos en alerta
Matemáticos unidos no quieren ser vencidos por la IA
Por
Pablo Esteban
En la Ciudad de Buenos Aires
Aumentan las internaciones de niños y niñas por riesgo suicida
“Era una bomba de tiempo”
Caso Maradona: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Luque y 8 para Cosachov
Denuncia de persecución política
Deportaron a una periodista que viajó desde Suiza para cubrir el Encuentro de Mujeres
Deportes
La Catedral, el escenario en el que brilló Guillermo Vilas, celebra este jueves sus cien años
El Centenario de un ícono: el estadio del Buenos Aires Lawn Tennis Club
Por
Pablo Amalfitano
Luego de la polémica con el entrenador
El descargo de Cristiano Ronaldo contra el técnico y el silencio de sus compañeros
“Está todo hecho”
Lionel Messi habló tras su emotiva despedida
A 5 fechas del cierre de la temporada regular
La recta final del Clausura: la programación completa y la fecha de los clásicos