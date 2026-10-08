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Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 8 de octubre de 2026
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MIRÁ
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Rosario|12
La resistencia a Milei avanza hacia una huelga en el Gran Rosario
El paro regional hace escala en la marcha del 15
Organizaciones sindicales y sociales se suman a la marcha federal universitaria y pujan por la derogación del DNU 70/23.
08 de octubre de 2026 - 18:27
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Se reunieron este jueves en La Toma.
Sofía Alberti
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