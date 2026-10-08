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“Está todo hecho”

Lionel Messi habló tras su emotiva despedida

El rosarino realizó una publicación en sus redes sociales luego del retiro de la Selección: “Está todo dicho y todo hecho”.

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