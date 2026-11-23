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Bessent cuestionó un mayor apriete monetario en EE.UU.
Tensión por el ajuste de tasas
23 de noviembre de 2026
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El titular del Tesoro norteamericano cree que ajustar las tasas generará inestabilidad.
AFP
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