Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Opens in new window
Portada
Deportes
El español se consagró en el Masters tras vencer en sets corridos a Alexander Zverev
El mejor del mundo le ganó al número uno del mundo: Carlos Alcaraz, un campeón para la historia
El español de 23 años se impuso 6-2 y 7-6 (7) para conquistar un torneo que no pudo ganar ni Rafael Nadal y sumarse a un selecto grupo de cuatro gigantes del tenis.
Por
Pablo Amalfitano
22 de noviembre de 2026 - 23:04
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Alcaraz cerró la temporada a lo grande, tras varios meses de parate.
EFE. EFE
Temas en esta nota:
Carlos Alcaraz
Tenis
ATP
Alexander Zverev
Últimas Noticias
Mientras su partido sigue sin poder formar gobierno
Israel: Eisenkot denuncia “terrorismo judío” en Cisjordania
Dará este miércoles su informe de gestión
En medio de las negociaciones para suspender las PASO, Santilli se expone ante el Congreso
Triunfo necesario para los dirigidos por Placente
Mundial Sub 17: Argentina derrotó a Mozambique y respira
contratapa
Así dice el suburbio
Por
The Walking Conurban
Exclusivo para
Panorama financiero de la semana
El mercado, bipolar respecto de la IA
Por
Federico Kucher
Su aprobación sería un avance notable para definir criterios mínimos para todo el país
El riesgo de que la ley de ludopatía quede cajoneada
Por
Rubén Telechea
CINE Se estrena "Puedes verlo todo", el documental de Nathan Fielder y Lance Oppenheim
¿Es o se hace?
Por
Diego Brodersen
Este Boca no se va a conformar
Por
Juan José Panno
El País
Dará este miércoles su informe de gestión
En medio de las negociaciones para suspender las PASO, Santilli se expone ante el Congreso
El cierre definitivo de una fábrica que empleaba a 170 personas en una localidad de 7.500
“Sin la papelera, muere una parte del pueblo”
Por
Karina Micheletto
El evangelismo, plan B ante la crisis con Bullrich
Nadia Márquez, la pastora antiderechos con chances de ser compañera de fórmula de Milei
Por
Luciano Barroso
"Villarruel me tiene bloqueado"
Fuerte cruce entre Victoria Villarruel y Pablo Quirno por el cierre de empresas y los gastos de cancillería
Economía
Bessent cuestionó una estrategia de mayor apriete monetario
Tensión por el ajuste de tasas en EE.UU.
Trepó al 15,8 por ciento entre la población económicamente activa urbana
Con Milei, el desempleo encubierto tocó récords
El Financial Times duda sobre el pago de la deuda
Críticas a los manejos de Milei y Caputo
El boom energético, divorciado del resto de la economía
Argentina, la peor de la región
Por
Raúl Dellatorre
Sociedad
Operativo de seguridad sin precedentes durante el examen de ingreso a la universidad
Corea del Sur: renunció el ministro de Educación por un escándalo de trampas con IA
El uso de combustibles fósiles impidió llegar a un acuerdo
Fracaso histórico en la COP31
Dos adolescentes heridos en La Frontera
Otro accidente con un UTV en los médanos Pinamar
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 22 de noviembre
Deportes
Triunfo necesario para los dirigidos por Placente
Mundial Sub 17: Argentina derrotó a Mozambique y respira
El español se consagró en el Masters tras vencer en sets corridos a Alexander Zverev
El mejor del mundo le ganó al número uno del mundo: Carlos Alcaraz, un campeón para la historia
Por
Pablo Amalfitano
El equipo de Almirón ahora deberá medirse ante Barracas
Liga Profesional: Rosario Central batió a Gimnasia (M) y pasó a cuartos de final en los play-offs
El Liverpool de Mac Allister lo goleó nada menos que en su debut
Pochettino arrancó más que torcido en el Manchester United por la Premier League