Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 8 de octubre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 8 de octubre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 8 de octubre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 8 de octubre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 8 de octubre de 2026
-1min
MIRÁ
Portada
Deportes
Más de 100 artistas y bandas
Lollapalooza 2027: uno por uno, todos los artistas confirmados y la grilla completa
El festival anunció su programación para la edición del año que viene, que se realizará el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. La grilla completa.
08 de octubre de 2026 - 15:04
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
TINI
Prensa Lollapalooza
Temas en esta nota:
Lollapalooza
Últimas Noticias
“Córdoba no va a ser rehén de ningún reclamo de ningún tipo”, aseguró el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros
La Policía provincial tendrá a cargo el control de tránsito durante la visita del Papa a la ciudad de Córdoba
En noviembre, Rosario tendrá el Festival Fontanarrosa
Más de 100 artistas y bandas
Lollapalooza 2027: uno por uno, todos los artistas confirmados y la grilla completa
Movimientos en Tribunales tras el repudio social
La Corte recalcula y acelera un nuevo fallo sobre la Ley de Tierras
Por
Irina Hauser
Exclusivo para
Para alivio de Nietzsche, Argentina parió un símbolo
Lionel Messi: la importancia de contar con un Padre
Por
Sergio Zabalza
En asamblea con intendentes de todo el país
Fernando Espinoza fue reelegido como presidente de la Federación Argentina de Municipios
El GCBA busca endurecer el Código Contravencional
La Ciudad también baja la edad de punibilidad
Por
Santiago Brunetto
Amparo de la Defensoría del Pueblo bonaerense
Una cautelar en defensa del relevamiento de tierras
Por
Irina Hauser
El País
Movimientos en Tribunales tras el repudio social
La Corte recalcula y acelera un nuevo fallo sobre la Ley de Tierras
Por
Irina Hauser
“El mercado abierto definitivamente nos saca del juego”
El CEO de la empresa dueña de Fiat y Peugeot dijo que analizan cerrar sus fábricas en la Argentina
En asamblea con intendentes de todo el país
Fernando Espinoza fue reelegido como presidente de la Federación Argentina de Municipios
Sin mesa política y con diferencias
Turbulencias en la mesa chica: crece la tensión de Milei con “Toto” Caputo y Bullrich se desmarca
Por
Melisa Molina
Economía
El IPC porteño fue de 1,8% en septiembre
En CABA la inflación sigue lejos de empezar con cero
Se abrieron los sobres de la licitación
AySA, privatizada y con nuevos dueños
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 8 de octubre de 2026
Se multiplica la cantidad de trabajadores que buscan desesperadamente un empleo
Filas sin fin para buscar trabajo
Sociedad
Fue aprobada en el Senado y volverá a Diputados
Avanza la Ley Ema para prevenir la violencia sexual digital en las escuelas bonaerenses
Según estadísticas oficiales
Las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte en el país
Poeta y ensayista canadiense
El Premio Nobel de Literatura 2026 fue para Anne Carson
Cielo nublado
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 8 de octubre
Deportes
Más de 100 artistas y bandas
Lollapalooza 2027: uno por uno, todos los artístas confirmados y la grilla completa
A 5 fechas del cierre de la temporada regular
La recta final del Clausura: la programación completa y la fecha de los clásicos
Habló de su futuro en la Fórmula 1
“Lloré un rato”: Franco Colapinto habló sobre la despedida de Messi
Que hay que esperar de la nueva Scaloneta, sin el histórico capitán
El día uno de la era ”post Messi" de la Selección Argentina
Por
Daniel Guiñazú