Omitir para ir al contenido principal
Portada
Radio 750

Escándalo y pedido de marcha atrás

“Escandalosa”: por qué expertos exigen dejar sin efecto la privatización de AySA

El presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores cuestionó la privatización de la empresa de agua y saneamientos y explicó que hay una gran serie de inconsistencias.

Aysa, Edesur, Naturgy
Carolina Camps

Últimas Noticias

Escándalo y pedido de marcha atrás

“Escandalosa”: por qué expertos exigen dejar sin efecto la privatización de AySA

Dura acusación del peronismo a Milei, Caputo y Bausili

La fuga del oro del Banco Central: “Nunca antes se perdió semejante cantidad de reservas”

Fórmula 1

Gran Premio de Singapur: Colapinto corre la clasificación para la carrera sprint

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 9 de octubre de 2026

Exclusivo para

Solo cuatro distritos votarían en octubre junto con las presidenciales

Los gobernadores arman su calendario electoral y se despegan de la contienda nacional

América Latina y el Caribe son las regiones más afectadas

Se derrumbó la biodiversidad en medio siglo

Motosierra sin fin

El “topo” sigue destruyendo el Estado: el Gobierno prepara más despidos

Más de 800 expertos en alerta

Matemáticos unidos no quieren ser vencidos por la IA

Por Pablo Esteban

El País

Solo cuatro distritos votarían en octubre junto con las presidenciales

Los gobernadores arman su calendario electoral y se despegan de la contienda nacional

Nadia Beller advirtió que activó una cuenta de Telegram desde el penal

Denuncian que Fernando Cerimedo se comunica por celular desde la cárcel boliviana

La presión de los aliados

El oficialismo retrocede y busca un plan B

Por Paula Marussich
Marcha en defensa de la industria

La CGT se movilizó para denunciar el “industricidio” del modelo Milei

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 9 de octubre de 2026

El ente estadístico de CABA reportó un 1,8 por ciento de incremento

Volvió a subir la inflación

El economista Alberto Ades hizo públicas sus dudas con el modelo de Luis Caputo

El “ministro infiltrado”, el Faro y el ruido

Por Leandro Renou
Una empresa estratégica que garantiza el cumplimiento de un derecho humano

Se abrochó la venta de Aysa en medio de serios cuestionamientos

Por Juan Garriga

Sociedad

"Por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional"

El Nobel de la Paz fue para la jueza sudafricana Navanethem “Navi” Pillay

Cómo estará el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 9 de octubre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 9 de octubre

“Era una bomba de tiempo”

Caso Maradona: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Luque y 8 para Cosachov

Deportes

Fórmula 1

Gran Premio de Singapur: Colapinto corre la clasificación para la carrera sprint

Cuatro triunfos y dos caídas en la primera ronda del Masters 1000 chino

Balance positivo para los argentinos en Shanghai

Comienza la actividad de la Fórmula 1 en Singapur

Colapinto, confiado en la recuperación

Torneo Clausura

Los partidos del viernes