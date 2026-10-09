La comunidad mapuche salió beneficiada por un fallo contra Manu Ginóbili por un terreno en Villa La Angostura

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El conflicto gira en torno a la validez del título de propiedad del exbasquetbolista sobre un predio y el reclamo de territorialidad de los pueblos ancestrales.
09 de octubre de 2026 - 18:24
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