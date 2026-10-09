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Radio 750
Dura acusación del peronismo a Milei, Caputo y Bausili
La fuga del oro del Banco Central: “Nunca antes se perdió semejante cantidad de reservas”
El senador nacional y exministro de Justicia explicó cómo el Gobierno de Javier Milei, advirtiendo que este escándalo podía llegar a salir a la luz, intentó cubrirse con maniobras legales.
09 de octubre de 2026 - 12:01
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Milei, Caputo, Bausili
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