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El Lobo ígualó 1-1 con Atlético Tucumán en La Plata

Torneo Clausura: Gimnasia rescató un empate en la última

La visita lo ganaba con un tanto de Godoy, pero el local lo empardó cuando se terminaba el encuentro con un penal de Marcelo Torres.

FOTOBAIRES Gimnasia y Esgrima de La La Plata y Atletico Tucuman. Fecha 12 Torneo Clausura Liga Profesional Argentina.
Miramón maniobra frente a los defensores tucumanos. FOTOBAIRES

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