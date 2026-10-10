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Sociedad

Jornada inestable con lluvia y nubes

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 10 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la temperatura mínima será de 12 grados y la máxima 17.

SANDRA CARTASSO

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