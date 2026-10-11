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Casi la mitad de los fondos no automáticos que la provincia percibió en 2026 fueron fondos para la Caja de Jubilaciones
Córdoba, relegada en las transferencias no automáticas fijadas en el presupuesto 2027
Las partidas de reparto automático prevén un alza del 29,2%. Por fuera de esos fondos se juegan recursos para la Caja y el Plan de Alfabetización.
11 de octubre de 2026 - 21:07
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