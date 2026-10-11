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Radar Libros

La poesía reunida de Héctor Piccoli

Con el barroco histórico como núcleo generativo de su poesía, Héctor Piccoli desplegó su pasión etimológica en diversos volúmenes y piezas críticas que ahora confluyen en la edición de “Poesía reunida y textos programáticos”.

Héctor Piccoli Poeta y crítico Archivo -

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