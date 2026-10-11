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Cultura
Protagonizan “Lo dejamos acá” en Netflix
Ricardo Darín y Diego Peretti: “Aunque no lo parezca, la película defiende el psicoanálisis”
Los experimentados actores se cruzan en una historia de inevitable resonancia en un país altamente psicoanalizado, que va virando de la comedia al thriller.
El film dirigido por Hernán Goldfrid llega a la plataforma el viernes 16.
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