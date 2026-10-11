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Franco Colapinto en la Fórmula 1 en el GP de Singapur: la carrera, minuto a minuto
1 hora
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MIRÁ
Portada
Deportes
Verstappen ganó y Colapinto tuvo que abandonar en la vuelta 29
Un domingo sin nada de sorpresa en Singapur
El piloto argentino quedó fuera de carrera por una falla técnica del Alpine, que lo hizo sufrir todo el fin de semana. Su compañero Gasly tampoco pudo sumar.
Por
Malva Marani
11 de octubre de 2026 - 19:07
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Podio
Max Verstappen festeja el triunfo junto a sus compañeros de podio Charles Leclerc y Kimi Antonelli.
ROSLAN RAHMAN. AFP
Temas en esta nota:
Fórmula 1
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Automovilismo
Franco Colapinto
Alpine
Max Verstappen
Red Bull
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