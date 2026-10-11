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Deportes

Verstappen ganó y Colapinto tuvo que abandonar en la vuelta 29

Un domingo sin nada de sorpresa en Singapur

El piloto argentino quedó fuera de carrera por una falla técnica del Alpine, que lo hizo sufrir todo el fin de semana. Su compañero Gasly tampoco pudo sumar.

Por Malva Marani
Podio Max Verstappen festeja el triunfo junto a sus compañeros de podio Charles Leclerc y Kimi Antonelli. ROSLAN RAHMAN. AFP

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