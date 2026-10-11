“Una belleza terrible”: la vida de Raymond Molinier, uno de los principales secretarios de Trotsky
En “Una belleza terrible”, Edurne Portela y José Ovejero abordaron a cuatro manos la vida de Raymond Molinier, uno de los principales secretarios de León Trotsky, y también la de su entorno militante en el que sobresale un grupo de mujeres generalmente relegadas en el relato de la historia como Vera Lanis y Jeanne Martin. Un mosaico de voces y formas narrativas que abrevó en cartas y archivos para reconstruir una delicada y fascinante trama clandestina.