Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
El Mundo
Tras una sucesión de ataques hutíes contra aeropuertos de Arabia Saudita
Al menos nueve civiles murieron en ataques saudíes en el norte de Yemen
El ministerio de Salud hutí indicó que los disparos tuvieron como objetivo un complejo gubernamental regional y una vivienda. La ONU exige investigar violaciones al derecho internacional humanitario.
12 de octubre de 2026 - 22:53
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Captura de pantalla del momento en que el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad fue alcanzado por un ataque hutí
-. AFP
Temas en esta nota:
Arabia Saudita
Yemen
Últimas Noticias
Encuesta regional
Milei se ubica en los últimos puestos del ranking de presidentes de Latinoamérica
Manipularon los sistemas de refrigeración
Un ciberataque masivo afectó cientos de supermercados en Francia
Las fuerzas de seguridad establecieron un cordón de seguridad alrededor del acampe
Ultraderechistas confrontaron la acampada por vivienda en España
Dalbón amplió su denuncia por la pérdida de más de mil millones de dólares
Piden la detención de Caputo y Bausili por la timba con el oro del Banco Central
Exclusivo para
Le prohibieron la entrada al país por cinco años
Expulsan de la Argentina a un periodista brasileño que criticó a Milei
El pontífice será operado de un nódulo pulmonar, confirmó el Vaticano
El papa León XIV será ingresado este martes en el Policlínico Gemelli
Por
Elena Llorente
Tercera reunión de revisión en Bangkok
Caputo viaja al Fondo Monetario
En el libro "Una voz en el tiempo", de Sergio Marelli
El Quinteto Tiempo, “Canción con todos” y una historia de compromiso
Por
Laura Haimovichi
El País
Encuesta regional
Milei se ubica en los últimos puestos del ranking de presidentes de Latinoamérica
Dalbón amplió su denuncia por la pérdida de más de mil millones de dólares
Piden la detención de Caputo y Bausili por la timba con el oro del Banco Central
"Vamos a ser reelectos"
Pese al desempleo y la recesión, Milei se ve competitivo para 2027
Por
Melisa Molina
Le prohibieron la entrada al país por cinco años
Expulsan de la Argentina a un periodista brasileño que criticó a Milei
Economía
Negó la renuncia de Caputo y dijo que cuenta los recursos para enfrentar una fuga de divisas
Milei admite una posible corrida cambiaria
Por
Raúl Dellatorre
La recaudación caería 2.624 millones de dólares al año
El costo fiscal de sostener el RIGI
El gasto turístico cayó 2,2 por ciento interanual. Viajes más cortos
Otro fin de semana largo con menos consumo
Tercera reunión de revisión en Bangkok
Caputo viaja al Fondo Monetario
Sociedad
Manipularon los sistemas de refrigeración
Un ciberataque masivo afectó cientos de supermercados en Francia
El ajuste salvaje de Milei
Amanecer en la calle para dejar un CV: diez cuadras de fila en Moreno
Avanza el fenómeno de El Niño
Inundaciones y evacuados en Corrientes y Entre Ríos por la crecida de los ríos Uruguay y Paraná
Piden suspender la mudanza
Los primeros trasladados del penal de Devoto fueron los presos que estudian: ya no podrán seguir cursando
Por
Santiago Brunetto
Deportes
Ajustada victoria del equipo de Franco ante su público
Liga Profesional: Gimnasia (M) se impuso por la mínima a Newell’s
El alemán terminará el año como número uno
Alcaraz sufrió una derrota inesperada y Zverev festejó a la distancia
Este martes en La Bombonera, sin Leandro Paredes
Copa Sudamericana: Boca abre el libro de las semifinales ante Vasco da Gama
Triunfo del equipo de Pellegrino ante el de los Mellizos
Liga Profesional: Lanús hizo pesar su localía y se impuso sobre Vélez