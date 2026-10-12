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Copa Sudamericana: Boca abre el libro de las semifinales ante Vasco da Gama
El equipo de Arruabarrena tendrá a Lautaro Blanco como capitán. Del lado carioca jugarán los argentinos Santiago Sosa, Colidio y Alan Lescano.
12 de octubre de 2026 - 21:59
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Arruabarrena quedó en el foco por meter a Paredes contra Instituto. Lo sacó a los 15 minutos.
FACUNDO MORALES
Temas en esta nota:
Boca
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