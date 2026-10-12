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Rosario|12

Roberto Rivarola fue designado Académico Correspondiente Nacional

El recorte lleva a científicos “del más alto nivel” a “tratar de sobrevivir”

El doctor e investigador del Conicet Rosario fue distinguido por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Cuestionó el recorte a los organismos de investigación.

Roberto Rivarola, investigador del Conicet Rosario UNR

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