Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 27 de noviembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 27 de noviembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 27 de noviembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 27 de noviembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 27 de noviembre de 2026
-1min
MIRÁ
Opens in new window
Portada
Rosario|12
Agregá
a
El arrestado estuvo al frente de la Agrupación Cuerpos
Detuvieron a exjefe policial de Rosario en la causa por el desvío de combustible para patrulleros
27 de noviembre de 2026 - 13:21
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Foto de archivo-Gentileza
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
Controles nocturnos en Córdoba
Desalojan a más de 1.200 adolescentes de fiestas clandestinas estudiantiles en la capital cordobesa
Políticas públicas en Córdoba
La capital cordobesa actualizó su normativa tras 30 años y creó un Programa de Salud Sexual Integral
Diálogo con Ruksen Mihamed, portavoz de las YPJ
Kurdistán: el llamamiento a una “Sociedad de Paz y Democrática” de Abdullah Öcalan
Por
Claudia Korol
La carrera rumbo a 2027
“A mover el culo”: Patricia Bullrich sigue jugando a la intriga y esquiva definiciones
Exclusivo para
Unidad, ideas y compromiso
Por
Juan Carlos Junio
La Pulga estelarizará el homenaje que se llevará a cabo el 20 de diciembre
Tevez oficializó la presencia de Messi en su despedida en la cancha de Boca
Refinanciamiento de deuda en pesos del Tesoro a un costo muy elevado
Economía pagó tasas del 12,4% más inflación
En el mismo escenario de 1968 y frente al mismo rival
Estudiantes quiere repetir el éxito de aquellas memorables finales coperas con Palmeiras
Por
Daniel Guiñazú
El País
La carrera rumbo a 2027
“A mover el culo”: Patricia Bullrich sigue jugando a la intriga y esquiva definiciones
Victoria agridulce para Milei en Diputados
El Gobierno se llevó su Presupuesto pero la oposición logró incluir el financiamiento universitario
Unidad, ideas y compromiso
Por
Juan Carlos Junio
La reforma política obtuvo 43 votos afirmativos y 29 en contra en la Cámara Alta
El Senado dio media sanción para suspender las PASO en 2027
Por
Paula Marussich
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 27 de noviembre de 2026
Menor presión cambiaria por la inactividad en Wall Street
Un corto respiro a las tensiones
La entidad dice que el mercado financiero anticipa paridad electoral
JP Morgan advierte fragilidad
Refinanciamiento de deuda en pesos del Tesoro a un costo muy elevado
Economía pagó tasas del 12,4% más inflación
Sociedad
Jorge Brito destacó la visión de desarrollo de Claudio Vidal para Santa Cruz
Serán borrados de registro oficiales
Afganistán: los talibanes eliminaron los nombres propios de las mujeres y niñas
Ya fue controlado
Incendio en Chacarita: seis personas fueron asistidas por inhalación de humo
Cómo estará el fin de semana
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 27 de noviembre
Deportes
La cumbre anual tuvo un intenso debate
Reunión de pilotos en la Fórmula 1: el juego que usó la FIA para analizar castigos
Uno a uno, todos los cambios
Ley de Ludopatía: cómo impactará en el fútbol y qué harán los clubes con los sponsors
La Pulga estelarizará el homenaje que se llevará a cabo el 20 de diciembre
Tevez oficializó la presencia de Messi en su despedida en la cancha de Boca
En el mismo escenario de 1968 y frente al mismo rival
Estudiantes quiere repetir el éxito de aquellas memorables finales coperas con Palmeiras
Por
Daniel Guiñazú