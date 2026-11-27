<span style="white-space: pre-wrap;">El dólar oficial interrumpió este jueves su escalada de las últimas jornadas, en una rueda financiera marcada por el feriado en los Estados Unidos. La divisa retrocedió cinco pesos respecto del récord nominal alcanzado el miércoles y se ubicó en 1625 pesos para la venta en el Banco Nación. El riesgo país, en tanto, se mantuvo en 1067 puntos básicos ante la ausencia de operaciones en Wall Street. Las tensiones cambiarias y las dudas sobre la capacidad de financiamiento del Gobierno continuaron entre las principales preocupaciones de los inversores.</span>