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Superjueves en el Congreso, con sesiones simultáneas en Diputados y el Senado
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Menor presión cambiaria por la inactividad en Wall Street
Un corto respiro a las tensiones
El dólar tuvo un leve retroceso en una jornada con pocas operaciones. Sin presión del exterior, el riesgo país se mantuvo en 1067 puntos
26 de noviembre de 2026 - 23:52
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